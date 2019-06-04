Суд в Чехии решил выдать Армении племянника экс-президента Саргсяна

Его задержали в Праге с фальшивым паспортом на имя гражданина Гватемалы Франклина Гонсалеса

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Власти Чехии удовлетворили просьбу Армении об экстрадиции племянника экс-президента Армении Сержа Саргсяна Нарека Саргсяна.

"Муниципальный суд Праги удовлетворил ходатайство правомочных органов Армении об экстрадиции Саргсяна. Процесс экстрадиции продолжается в соответствии с законодательными регулировками Чехии на основании заявления генпрокуратуры Армении", - сообщили "Интерфакс" в пресс-службе генпрокуратуры Армении.

Нарек Саргсян в Армении обвиняется в незаконном хранении оружия и незаконном обороте наркотических средств. Уголовное дело против него было возбуждено в июне 2018 года, в июле он был объявлен в международный розыск.

Племянник армянского экс-президента был задержан в Праге 6 декабря 2018 года с фальшивым паспортом на имя гражданина Гватемалы Франклина Гонсалеса. В начале января генпрокуратура Армении отправила в Чехию документы, необходимые для его экстрадиции.