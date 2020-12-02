Депутат Бундестага предложил ЕС пересмотреть отношение к России

Разработка вакцины от COVID-19 является основным направлением сотрудничества РФ и Германии во время пандемии, считает депутат

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Политика сотрудничества, а не политика силы необходима в выстраивании диалога между Европой и Россией, заявил председатель комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики, депутат от партии "Левые" Клаус Эрнст.

"Нам нужно пересмотреть отношение к России. На мой взгляд, многие из проблем в германо-российских отношениях возникают из-за того, что НАТО берет на себя обязательства, которые не согласованы с Европейским союзом. Нам необходима не политика силы, а политика сотрудничества между Европой и Россией", - сказал Эрнст в интервью, опубликованном в среду в газете "Известия".

Отвечая на вопрос издания, могут ли Россия и Германия помочь друг другу оправиться от коронакризиса, представитель Бундестага отметил, что, по его мнению, "основная ветвь сотрудничества во время пандемии - это разработка вакцины".

"Что касается экономики, я уверен, что здесь партнерство наших стран должно продолжаться независимо от COVID. У нас есть перспективы совместных проектов. Например, водородная стратегия отвечает общим интересам. Учитывая, что может принести наше сотрудничество, я могу сказать, что санкции против России - неправильное решение. Мы не навязываем стандарты всем тем странам, с которыми экономически связаны", - подчеркнул Эрнст.

При этом, рассуждая о перспективах "Северного потока-2", он выразил уверенность, что "проект завершится, даже несмотря на санкции США".