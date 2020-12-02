Ракета "Союз" со спутником ОАЭ стартовала на орбиту с космодрома Куру

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Российская ракета-носитель "Союз-СТ" в среду стартовала на орбиту с космодрома Куру с разведывательным спутником Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 2, сообщила французская компания-оператор запуска Arianespace.

Запуск миссии VS24 был осуществлен со стартового комплекса на космодроме Куру во Французской Гвиане в 04:33 мск.

Примерно через час после старта ракета должна вывести спутник на солнечно-синхронную орбиту высотой около 611 км.

Falcon Eye 2 является спутником оптико-электронного наблюдения Земли с аппаратурой высокого разрешения, который будет выполнять задачи в интересах вооруженных сил ОАЭ, а также для реализации гражданских проектов. Аппарат создан компаниями Airbus Defense and Space и Thales Alenia Space.

Запуск планировалось провести еще 29 ноября, однако он трижды переносился из-за технических проблем и непогоды в районе космодрома.

Изначально запуск ракеты-носителя "Союз-СТ" со спутником Falcon Eye 2 ОАЭ должен был состояться 6 марта. Из-за неполадок в разгонном блоке "Фрегат" старт тогда был перенесен на апрель. Однако с марта космодром Куру прекратил деятельность из-за пандемии коронавируса. Запланированные пуски российских ракет с космодрома Куру были перенесены на осень.