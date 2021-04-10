Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:11Заразились
на 10.04В России 4 632 688+8 704В мире 134 691 380+748 045

Ракету "Союз" запустят с космодрома Куру в ноябре

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В ноябре 2021 года на космодроме Куру во Французской Гвиане пройдет пуск российской ракеты "Союз", сообщил гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Руслан Мухамеджанов.

"10-летие первого запуска кстати мы официально планируем отметить, приурочив это мероприятие к очередному пуску, который запланирован на ноябрь", - сказал Мухамеджанов в программе "Большой космос" канала "Роскосмос-ТВ".

Он не уточнил какие аппараты планируется вывести на орбиту в ходе пуска.

Первый пуск российской ракеты состоялся в октябре 2011 года. Всего с космодрома были запущены 25 ракет-носителей "Союз".

В прошлом году на космодроме "Куру" прошли два пуска российских ракет-носителей.

Союз Куру ЦЭНКИ

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

НИИ гриппа в Петербурге осенью начнет испытания вакцины от COVID-19

Советника красноярского губернатора заподозрили в злоупотреблениях

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 8,7 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 8,7 тыс. новых случаев коронавируса

В даркнете появились предложения о продаже российских COVID-вакцин

В даркнете появились предложения о продаже российских COVID-вакцин

Что случилось этой ночью: суббота, 10 апреля

Дым от пожаров в Китае накрыл приграничные районы Амурской области

Дым от пожаров в Китае накрыл приграничные районы Амурской области

Журналист Роман Анин стал свидетелем по уголовному делу

Главреда "Важных историй" Романа Анина повезли на допрос в СК

Прокуратура назвала причиной инцидента с Як-40 в "Пулково" порыв ветра

Прокуратура назвала причиной инцидента с Як-40 в "Пулково" порыв ветра
Экономический кризис

Кукурузу для попкорна решили вывести из-под экспортных пошлин

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');