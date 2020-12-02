Лукашенко заявил о создании в НАТО группировки для захвата запада Белоруссии

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что в НАТО создается военная группировка для захвата западных белорусских земель, и призвал государства объединить усилия для противостояния давлению и вмешательству извне.

"Это абсолютно точно стало нам известно, дело в создании военной группировки НАТО для захвата этих (западных белорусских - ИФ) земель. Скажите, как на это можно реагировать?" - заявил Лукашенко. Фрагмент его выступления распространил в среду близкий к его пресс-службе телеграм-канал "Пул первого".