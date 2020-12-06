Очевидцы сообщили о движении военной техники в центр Минска

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В центр белорусской столицы движется военная техника, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье очевидцы.

Колонна спецтехники выехала из Уручья, где базируется войсковая часть 3214 внутренних войск МВД Белоруссии.

О наличии военной техники сообщают и в спальных районах города - Малиновке, Серебрянке, Каменной горке.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Самые массовые акции проходят по воскресеньям в белорусской столице. Последние несколько недель акции сменили формат: общей точки сбора протестующих нет, марши проходят в районах Минска.