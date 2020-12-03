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Премьер Франции обещал сделать вакцинацию от COVID-19 бесплатной

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что вакцинация от коронавируса COVID-19 в стране будет бесплатной.

"Начало кампании по вакцинации - это вопрос ближайших недель", - отметил глава французского правительства на пресс-конференции.

По его словам, в первую очередь прививки получат пожилые люди, проживающие в домах престарелых, а также медработники из групп риска.

Кастекс сообщил, что власти подписали шесть предварительных контрактов на поставку различных вакцин. Он добавил, что Франция в обозримом будущем будет располагать "200 миллионами доз, что позволит привить 100 млн человек, поскольку вакцина предполагает две дозы с интервалом в несколько недель".

Он отметил, что санитарно-эпидемиологическая ситуация во Франции постепенно улучшается, но остается "неустойчивой".

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