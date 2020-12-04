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Байден попросил Фаучи стать его главным медицинским советником

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Кандидат от Демократической партии Джо Байден, по предварительным данным, победивший на выборах президента США, попросил главного инфекциониста страны Энтони Фаучи остаться на посту директора Института аллергий и инфекционных болезней, а также стать главным медицинским советником и членом его команды реагирования на COVID-19.

"Я попросил его остаться в той же самой роли, которую он выполнял при нескольких президентах, и я попросил его быть главным медицинским советником для меня, а также быть частью команды по борьбе с COVID-19", - сказал Байден в интервью телеканалу CNN, уточнив, что его разговор с Фаучи состоялся в четверг днем.

Кандидат от демократов также заявил, что в день своей инаугурации планирует попросить людей носить маску не менее 100 дней.

"Всего 100 дней, чтобы носить маску (...) И я думаю, что мы увидим значительное сокращение (числа случаев заражений COVID-19 - ИФ)", - сказал он.

Байден добавил, что готов публично привиться вакциной против коронавируса, если Фаучи подтвердит ее безопасность.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано более 14 млн случаев заражения коронавирусом, 275,7 тыс. заболевших скончались. Страна занимает первое место в мире как по числу выявленных случаев COVID-19, так и по числу умерших от инфекции.

Хроника 09 января – 04 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
США Джо Байден Энтони Фаучи Коронавирус COVID-19

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