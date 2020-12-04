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Палата представителей США поддержала резолюцию в отношении Пригожина

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Палата представителей США единогласно поддержала резолюцию, согласно которой деятельность гражданина РФ Евгения Пригожина и связанных с ним лиц представляет угрозу национальным интересам и безопасности США.

"Эта резолюция осуждает Пригожина (...), выражает решительную поддержку санкциям США и Евросоюза в отношении него, которые были объявлены этой осенью, и призывает к введению дополнительных адресных санкций. Поскольку (...) такие, как Пригожин, продолжают свои атаки на демократии по всему миру, Конгресс должен послать сильный, единый сигнал: "Мы не потерпим их дестабилизирующих действий и готовы привлечь их к ответственности". Принятие данной резолюции делает именно это", - заявил в ходе своего выступления на слушаниях председатель комитета Палаты представителей по международным делам Элиот Энгель.

Данная резолюция была представлена еще в июне. Американские законодатели считают Пригожина лидером частной военной компании "Вагнер", которая распространяет "смертельные конфликты по всему миру".

ЕС в середине октября внес Пригожина в санкционные списки, так как счел его причастным, в частности, к поставкам вооружений в Ливию. Ограничительные меры включают запрет на поездки в Евросоюз и замораживание активов.

В сентябре комитет экспертов ООН по надзору за соблюдением санкций обвинил в нарушении эмбарго на поставки оружия в Ливию 11 компаний, включая ЧВК "Вагнер". По заявлениям экспертов, она в мае якобы предоставила 800-1200 наемников для помощи командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару.

Бизнесмен заявил, что разочарован данным решением, и подчеркнул, что не имеет бизнес-проектов в Ливии.

США Россия Ливия ЧВК Вагнер Евгений Пригожин

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