Санкции ЕС расстроили Пригожина

Бизнес-интересов в Ливии у него нет, заверил он

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Бизнесмен Евгений Пригожин через пресс-службу сообщил, что расстроен тем, что попал под санкции Евросоюза, и заверил, что у него нет бизнес-интересов в Ливии.

"Конечно, я санкциями очень расстроен, поскольку мне придется свернуть свои многочисленные бизнес-проекты в странах Евросоюза. И вероятно, теперь я буду реже встречаться с друзьями из Европарламента, многие из которых - очень порядочные люди, которые так же, как и я, являются сторонниками консервативных ценностей и всецело меня поддерживают", - передал его слова пресс-служба компании "Конкорд" в ответ на запрос "Интерфакса".

"Бизнес-проектов в Ливии не имею, но крайне обеспокоен тем, что там до сих пор силой удерживают российских граждан - Максима Шугалея и Самера Суэйфана", - заявил Пригожин.

15 октября стало известно, что Евросоюз ввел санкции против Пригожина за помощь деятельности в Ливии частной военной компании "Вагнер", которую в Брюсселе считают многократным нарушителем оружейного эмбарго в этой стране. Бизнесмена ЕС считает причастным к поставкам вооружений в Ливию.

Санкции предусматривают запрет на поездки в Евросоюз и замораживание активов. Теперь, в общей сложности, в санкционном списке ЕС по Ливии фигурируют 20 физлиц и 19 компаний.

В сентябре комитет экспертов ООН по надзору за соблюдением санкций обвинил в нарушении эмбарго на поставки оружия в Ливию 11 компаний, в том числе ЧВК "Вагнер". По заявлениям экспертов, она в мае предоставила 800-1200 наемников для помощи командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару. Силы Хафтара с января 2020 года блокировали нефтяные месторождения и порты, препятствуя экспорту нефти из страны. В сентябре Хафтар согласился не препятствовать добыче и экспорту при условии, что доходы от продажи нефти не будут использоваться его оппонентами "для финансирования терроризма" и что он получит справедливую долю доходов.

Шугалей и Суэйфан, сотрудники российского Фонда защиты национальных ценностей, были арестованы в Ливии в мае 2019 года. По версии фонда, они проводили социологические исследования в этой стране. По сведениям Bloomberg, в документах об их аресте их обвинили в попытке повлиять на готовившиеся в Ливии президентские выборы. Российский МИД добивается их вызволения.

Президентом Фонда защиты национальных ценностей является Александр Малькевич, глава комиссии по СМИ Общественной палаты России. В ноябре 2018 года его задерживали в США как главного редактора издания USA Really - дочернего проекта РИА "Федерального агентства новостей" (ФАН, связывают с "фабрикой троллей" Евгения Пригожина).