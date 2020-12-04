Число инфицированных COVID в мире за сутки увеличилось на 713,5 тыс.

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире на 08:00 по московскому времени пятницы достигло 65 220 566 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 713 503, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 506 157 против 1 492 558 летальных исходов, о которых сообщалось накануне. Число выздоровевших превышает 41,9 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 14 139 040 инфицированных COVID-19 (рост за истекшие сутки составил 218 268 заражений) и 276 235 летальных исходов (рост - 2 867), излечились более 5,4 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где число инфицированных выросло за истекшие сутки на 35 595 человек. Всего в стране зафиксировано 9 571 559 случаев заболевания. Число скончавшихся увеличилось за сутки на 540 до 139 188, поправились более 9 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 487 085 заболевших, что на 50 434 человека больше, чем сутками ранее, умерли 175 270 больных (рост - 755), вылечились 5,79 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 194. В США на 1 млн жителей скончались 852 человека, в Индии - 100, в Бразилии - 822.