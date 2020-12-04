Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:16Заразились
на 04.12В России 2 402 949+27 403В мире 65 220 557+690 666

В Италии ограничат передвижения внутри страны на новогодние праздники

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Совет министров Италии в ночь на пятницу принял решение о запрете на перемещение между регионами страны в период рождественских и новогодних праздников, сообщает британское издание The Guardian.

В соответствии с указом, подписанным премьер-министром Джузеппе Конте, в период между 20 декабря и 6 января между областями Италии можно будет перемещаться лишь по работе, для лечения или по неотложным делам.

В Рождество и в Новый год жителям Италии будет запрещено покидать города, в которых они живут. Эти меры необходимы для сдерживания распространения коронавируса.

"Это необходимая мера предосторожности для того, чтобы защитить тех, кого мы любим", - прокомментировал введение ограничений Конте.

Накануне, 3 декабря, в Италии за сутки врачи зафиксировали смерть 993 пациентов с коронавирусом COVID-19. Это - худший показатель в стране с момента начала пандемии. Предыдущий антирекорд был установлен во время первой волны коронавируса - 17 марта 2020 года. Тогда за сутки в Италии скончались 969 человек.

В целом с начала пандемии COVID-19 в стране от последствий заражения умерли более 58 тыс. человек.

Хроника коронавируса. Декабрь.

8
Мастер из Стамбула начал изготавливать серебряные и золотые защитные маски после закрытия своего магазина в первую волну пандемии COVID-192 декабря. Большинство туристических мест, включая ночные клубы, сново открываются в Катманду с соблюдением правил безопасности. Общественные места в Непале закрыты с марта 2020 года.1 декабря. Пандемия коронавируса повлияла на оформление витрин магазинов. На фото: магазин в Токио.1 декабря. В Израиле возобновили работу торговые центры и рынки на открытом воздухе.1 декабря. В Йоханнесбурге проходят испытания на добровольцах вакцины от коронавируса COVID-19, которую создала фармацевтическая компания AstraZeneca.1 декабря. Число случаев заболевания коронавирусом в Мексике превысило 1,1 млн.1 декабря. В Лос-Анджелесе открылся тематический рождественский парк в формате drive-in.1 декабря. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Индонезии составляет 16 945 человек.
Мастер из Стамбула начал изготавливать серебряные и золотые защитные маски после закрытия своего магазина в первую волну пандемии COVID-19
Хроника 09 января – 04 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Италия Джузеппе Конте Коронавирус

Новости

Дания прекратит добычу углеводородов в Северном море к 2050 году

Дания прекратит добычу углеводородов в Северном море к 2050 году

Что случилось этой ночью: пятница, 4 декабря

Конгресс США внес в оборонный бюджет санкции против "Северного потока 2"

Конгресс США внес в оборонный бюджет санкции против "Северного потока 2"

Палата представителей США поддержала резолюцию в отношении Пригожина

Санкции против Турции из-за С-400 включены в проект бюджета США

Белорусская оппозиция представила шесть сценариев развития событий

Белорусская оппозиция представила шесть сценариев развития событий
Выборы в США - 2020

Верховный суд Висконсина отказал Трампу в пересмотре итогов выборов

Вакцина Moderna будет давать иммунитет как минимум на три месяца

Вакцина Moderna будет давать иммунитет как минимум на три месяца

Санду анонсировала массовую акцию протеста в Кишиневе 6 декабря

Что произошло за день: четверг, 3 декабря

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');