Премьер Эстонии прервал поездку по стране и ушел на самоизоляцию

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) прервал в пятницу визит на северо-восток республики и ушел на самоизоляцию из-за контакта с человеком, инфицированным коронавирусом.

Как сообщила пресс-служба главы правительства, он должен был обсудить в городах Нарва, Йыхви (Johvi) и Силламяэ (Sillamae) ситуацию с распространением коронавируса в этом преимущественно русскоговорящем регионе, где отмечена самая высокая заболеваемость в республике.

"Я немедленно прекращаю визит на северо-восток и отправляюсь на сдачу теста, чтобы мои сегодняшние встречи не представляли опасности для других. После этого останусь на самоизоляции и буду выполнять все предписания департамента здоровья. Разумеется, сегодня я надевал маску во время всего визита и соблюдал дистанцию", - сообщил Ратас.

Премьер Эстонии должен был встретиться с представителями местных самоуправлений, больниц, Департамента здоровья, экстренной помощи и сферы предпринимательства.