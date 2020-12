Исследователь Google в сфере ИИ заявила об увольнении из-за критики компании

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Исследователь Google в области искусственного интеллекта (ИИ) Тимнит Гебру сообщила в твиттере, что компания уволила ее из-за электронного письма, которое она направила членам команды по изучению искусственного интеллекта на основе глубокого обучения Google Brain.

Гебру являлась одним из технических руководителей по вопросам этики искусственного интеллекта.

В письме, с которым ознакомилась газета The New York Times, Гебру выразила недовольство тем, как Google, принадлежащая Alphabet Inc., относится к ее усилиям по увеличению приема на работу представителей меньшинств и привлечению внимания к необъективности алгоритмов.

Гебру, родившаяся в Эфиопии, работала над проблемами необъективности алгоритмов и извлечения данных (data mining), а также боролась за социальное разнообразие в технологическом секторе и была сооснователем сообщества чернокожих исследователей в области искусственного интеллекта.

Исследователь сообщила, что была уволена руководителем направления ИИ Google Джеффом Дином.

Гебру также заявила NYT о своем разочаровании в связи с тем, как Google восприняла ее исследование о проблемах языковых систем, которые получают информацию из большого количества источников, включая книги, статьи и онлайн-документы. Поскольку такие источники могут содержать предвзятые и разжигающие ненависть высказывания, системы также генерируют подобные высказывания.

После того, как Гебру и другие авторы исследования направили его для участия в научной конференции, менеджер Google потребовал отозвать работу, либо убрать из нее имена сотрудников компании, пишет NYT. Гебру отказалась делать это и сообщила во вторник в электронном письме компании, что уволится, если Google не объяснит причин своих требований.

В компании в ответ на письмо сотрудницы отказались раскрывать причины и сообщили, что ее заявление об увольнении было немедленно принято.

"Это было бесчеловечно, - сказала Гебру. - У них могут быть причины не дать ход нашему исследованию. Но больше всего расстраивает то, что они отказываются обсуждать причины".

В письме сотрудникам Джефф Дин заявил, что уважает решение Гебру уволиться. Он также отметил, что в научной работе, о которой идет речь, не говорится о недавних исследованиях, позволяющих снизить предвзятость языковых систем.