Nasdaq предложил ввести "правила разнообразия" для советов директоров

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Nasdaq Inc. намерен потребовать от компаний, имеющих листинг на бирже, включать в свои советы директоров женщин и людей различной расовой принадлежности или сексуальной ориентации.

Этот шаг может вызвать изменения в сотнях компаний, пишет The Wall Street Journal.

Биржевой оператор направил в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) предложение, согласно которому котирующиеся на бирже компании должны иметь в своих советах директоров хотя бы одну женщину в дополнение к директору от недостаточно представленных меньшинств или лесбиянку, гея, бисексуала или трансгендера. Иностранные и некрупные компании могут ограничиться введение двух женщин в совет директоров.

Компании, которые не соответствуют стандарту, должны будут давать объяснение этому.

Данный план является последней попыткой Уолл-стрит диверсифицировать офисы корпоративной Америки, в которых преобладают белые и мужчины. Однако нынешние действия могут иметь более значительные последствия, чем предыдущие попытки. Nasdaq может устанавливать правила для более чем 3 тыс. компаний с листингом на бирже, поэтому потенциально компании, не отвечающие требованиям, могут быть исключены из котировальных списков.

По данным Nasdaq, за последние полгода более трех четвертей листинговых компаний не выполнили "правила разнообразия".

Если SEC одобрит предложение, компании должны будут в течение года раскрыть требуемую информацию о составах советов директоров. По словам Nasdaq, сроки выполнения требований разнообразия будут зависеть от уровня листинга компании.

Генеральный директор Nasdaq Адена Фридман сказала, что эти правила помогут продвинуть инклюзивное представительство в корпоративном руководстве. Nasdaq также приводит в пример многочисленные исследования, которые показали, что большее разнообразие в советах директоров способствует улучшению корпоративного управления и финансовых показателей.

Ранее в этом году Goldman Sachs Group заявила, что больше не будет проводить первичные размещения акций компаний в США и Европе, если у них не будет хотя бы одного члена совета директоров женщины или представителя меньшинств. В 2021 году банк планирует расширить это требование до двух человек.