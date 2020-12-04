Белорусская оппозиция сочла отключение страны от SWIFT крайней мерой

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Отключение Белоруссии от SWIFT - крайняя мера, прежде чем предпринимать такие шаги, нужно изучить мнение белорусского общества и экспертов, заявил руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко.

"Принятие данной меры может иметь место только в крайнем случае", - сказал Латушко на пресс-конференции, которая состоялась в режиме онлайн в пятницу.

Офис экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской инициировал через платформу "Голос" опрос народа по вопросу отключения SWIFT.

"Прежде всего, белорусское общество должно дать ответ", - отметил руководитель НАУ. Кроме того, по его словам, важно мнение экспертов-экономистов, их оценка последствий такого шага.

Латушко подчеркнул, что оппозиция уверена в "неминуемой отставке" президента Александра Лукашенко и поэтому активно работает над программами действий для переходного периода.

В частности, ответственный за внешнюю политику и торговлю в НАУ Анатолий Котов заявил о намерении "обеспечить соблюдение всех имеющихся двусторонних и многосторонних международных договоров, принимая их в качестве основы для дальнейшего движения".

"НАУ не планирует делать геополитический выбор на данном этапе, не планирует разворачивать страну на Восток или на Запад. Белорусское общество в состоянии само решить, каким курсом двигаться, во время и после новых президентских выборов", - сказал он.

Как сообщалось, член президиума Координационного совета Латушко вместе с представителями демократических политических сил Белоруссии объявил о создании народного антикризисного управления (НАУ) 28 октября. "В то время, как Координационный совет создан для проведения переговоров, НАУ будет органом, обеспечивающим достижение следующих целей - начала переговоров и стабильности в стране в момент перехода власти к демократическим силам", - говорилось в сообщении в телеграм-канале Латушко.

Ситуация в Белоруссии

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.

Отключение SWIFT - одна из мер давления на власть, которую инициирует белорусская оппозиция. Среди других мер - расширение санкционных списков, введение ограничений на закупку нефтепродуктов из Белоруссии и другой продукции госпредприятий.

Ранее главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Евгений Винокуров счел маловероятным отключение Белоруссии от SWIFT. "Я очень хорошо помню 2014 год, когда меры по SWIFT обсуждались очень горячо по отношению к России, и ничем это не закончилось", - сказал он на онлайн-пресс-конференции в рамках Первого Евразийского конгресса, который организован ЕАБР.

При этом Винокуров добавил, что "рассматривать этот вопрос, конечно, надо, и операционная готовность к таким вариантам должна быть".