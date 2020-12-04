Экономист оценил вероятность жестких санкций Запада против РФ в 2021г.

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Евгений Винокуров считает низкой вероятность жестких экономических санкций со стороны западных стран в отношении Белоруссии и России.

"Генеральная линия "партии" у нас такая, что вероятность жестких санкций по России и Белоруссии все-таки низкая на следующий год. Не нулевая, но низкая. Это (жесткие санкции - ИФ) не базовый сценарий", - сказал Винокуров на онлайн-пресс-конференции в рамках Первого Евразийского конгресса, который организован ЕАБР.

"Возможны персональные, точечные вещи, но ко всему этому наши экономики привыкли и адаптировались", - добавил он.

Комментируя инициированное белорусской оппозицией обсуждение возможности отключения Белоруссии от SWIFT, эксперт также отметил малую вероятность такого сценария. "Я очень хорошо помню 2014 год, когда меры по SWIFT обсуждались очень горячо по отношению к России, и ничем это не закончилось", - сказал он.

"Отключение страны от SWIFT будет "началом конца" самого SWIFT. Эта система действует, пока она глобальная, инклюзивная и остается вне политики, насколько это возможно. Я бы пока исходил из того, что отключения (Белоруссии - ИФ) не будет", - сказал Винокуров.

При этом он добавил, что "рассматривать этот вопрос, конечно, надо, и операционная готовность к таким вариантам должна быть".

Как сообщалось, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая находится в Литве, инициирует введение со стороны Евросоюза экономических санкций в отношении бизнеса, связанного с белорусскими властями. В том числе речь идет об отключении белорусских банков от SWIFT и введении моратория на поставки в ЕС белорусских нефтепродуктов. Официальные лица ЕС в ноябре подтверждали, что готовят пакет экономических санкций в отношении Белоруссии. Ранее были приняты два пакета персональных санкций в отношении руководства Белоруссии и ее силовых структур.