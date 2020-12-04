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Эрдоган заявил о готовности привиться от коронавируса

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что не имеет ничего против вакцин и сам намерен сделать прививку от коронавируса COVID-19.

"У меня нет проблем с вакциной, я лично пройду вакцинацию от COVID-19", - заявил турецкий президент журналистам после пятничной молитвы. При этом Эрдоган не уточнил, вакцину чьего именно производства он предпочтет.

Он напомнил, что Турция ведет обсуждение возможности закупок вакцин от коронавируса с Россией и Китаем.

Эрдоган на прошлой неделе обсуждал с президентом России Владимиром Путиным тему импорта из РФ вакцины от коронавируса. В то же время турецкий лидер отмечал, что его страна тоже ведет работу по созданию собственной вакцины от COVID-19.

Турция уже заказала у китайской компании SinoVac 50 млн доз вакцины, а также ведет переговоры о приобретении вакцины, разработанной компанией Pfizer в сотрудничестве с BioNTech.

Хроника 09 января – 04 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Реджеп Тайип Эрдоган Турция Коронавирус

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