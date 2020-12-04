Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:31Заразились
на 04.12В России 2 402 949+27 403В мире 65 220 557+690 666

В ВОЗ предупредили, что вакцины не смогут полностью ликвидировать COVID-19

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан предупредил, что вакцины от коронавируса COVID-19 не позволят свести на ноль распространение инфекции.

"Вакцины не означают полное отсутствие COVID-19", - сказал Райан, чьи слова приводят в пятницу европейские СМИ.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус в свою очередь указал, что "прогресс в области разработки вакцин помогает нам, и мы начинаем видеть свет в конце туннеля".

"Однако в ВОЗ обеспокоены тем, что создается все большее ощущение, что пандемия закончилась, но на самом деле она продолжается", - отметил гендиректор организации.

"Мы знаем, что это был тяжелый год. Люди устали. Больницы работают на пределе возможностей или даже сверх этого предела", - сказал Гебрейесус.

За время пандемии в мире зафиксировано почти 66 млн случаев заражения коронавирусом, более 1,5 млн человек скончались. Около 45 млн выздоровели.

ВОЗ

Новости

Палата представителей США поддержала легализацию марихуаны

Google удалил аккаунт блогера, арестованного по делу о смерти его подруги

Google удалил аккаунт блогера, арестованного по делу о смерти его подруги

США ввели визовые ограничения для членов Компартии Китая

Стамбул подтвердили задержание двух россиян за несанкционированную съемку

Стамбул подтвердили задержание двух россиян за несанкционированную съемку

Новым генсеком ОБСЕ избрали дипломата из ФРГ Хельгу Шмид

Журналиста и оператора НТВ задержали в пригороде Стамбула

Журналиста и оператора НТВ задержали в пригороде Стамбула

Кипр в 2021 году станет принимать привитых от COVID туристов без теста

Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России по делу ЮКОСа

Пандемия коронавируса

Минздрав Украины призвал ввести жесткий карантин с начала января

Дания прекратит добычу углеводородов в Северном море к 2050 году

Дания прекратит добычу углеводородов в Северном море к 2050 году
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');