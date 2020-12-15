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Эксперты ВОЗ в январе отправятся в Китай искать источник коронавируса

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Команда экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) планирует поехать в январе в Китай расследовать происхождение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, заявил в интервью агентству Associated Press член миссии Фабиан Лендертц.

Пандемия коронавируса

По его словам, команда ВОЗ уже начала обсуждение с китайскими учеными. Скорее всего, сначала эксперты поедут в Ухань, где впервые сообщили о вспышке коронавируса.

"Речь идет не о том, чтобы найти страну-виновника. Это о том, чтобы попытаться понять, что произошло, а потом посмотреть, можем ли мы на основе этой информации попытаться уменьшить риск в будущем", - сказал Лендертц.

Ученые планируют выяснить, циркулировал ли вирус ранее, чем об этом стало известно. Для этого они собираются изучить медицинские образцы, собранные до пандемии. Другой линией расследования будет изучение рынка в Ухане - возможного места, откуда вирус передался от животного человеку. Группа ВОЗ также будет собирать образцы летучих мышей и других животных, которые могли бы быть носителями вируса.

По словам Лендертца, команду не информировали о каких-либо ограничениях во время их работы в Китае за исключением двухнедельного карантина. Миссия ВОЗ в Китае продлится от четырех до пяти недель.

"Будет отчет от этой миссии, но я уверен, что это не даст нам полного ответа", - отметил ученый.

Первый случай заражения новым коронавирусом был предположительно выявлен 17 ноября 2019 года в китайском городе Ухань. Большинство ученых считают, что COVID-19 - вирус зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей, однако пока неясно, какое животное стало посредником между летучими мышами и человеком при передаче вируса.

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Хроника 09 января – 15 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
ВОЗ Китай Ухань Хубэй Коронавирус COVID-19

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