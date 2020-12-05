В Париже во время протестов были задержаны 30 человек

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - В Париже, где в субботу протесты переросли в беспорядки, задержаны 30 человек. Об этом сообщается на странице парижской полиции в твиттере.

Ранее сообщалось, что в столице Франции прошла многотысячная акция протеста. Среди протестующих были, в частности, "желтые жилеты", а также противники законопроекта, который, в частности, предполагает расширение полномочий муниципальной полиции.

В ходе акции происходили столкновения протестующих с полицией, активисты также поджигали машины.