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В Париже прошла акция против наделения полиции новыми полномочиями

В Париже прошла акция против наделения полиции новыми полномочиями
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Многотысячная акция протеста против законопроекта, предусматривающего наделение муниципальной полиции дополнительными полномочиями, прошла в субботу в Париже, сообщает французское телевидение.

Участники акции также протестовали против бедности и против чрезмерно жестких, по их мнению, действий полиции.

В ряде случаев между демонстрантами и стражами порядками произошли столкновения.

Вызвавший недовольство демонстрантов законопроект предусматривает, в частности, что полиции официально можно будет использовать информацию с беспилотников, а также - более широко применять в ходе расследований видео, снимаемые самими полицейскими.

Правозащитные организации считают это вторжением в частную жизнь граждан.

Одно из наиболее спорных положений документа - запрет на публикацию на каких бы то ни было платформах лиц сотрудников полиции или - любых данных, позволяющих установить их личность. Авторы законопроекта полагают, что это защитит стражей порядка от травли в соцсетях.

Противники нововведения считают, что такие меры затруднят выявление полицейских, превышающих полномочия во время операций.

Франция Париж

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