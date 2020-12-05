Свыше 1300 беженцев вернулись из Армении в Степанакерт за сутки

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - В субботу 1318 беженцев вернулись на автобусах в Степанакерт, сообщило Министерство обороны РФ.

Российские миротворцы и военная полиция сопровождали автобусы с беженцами по пути через линию соприкосновения.

Всего в Нагорный Карабах вернулись более 33 тысяч человек.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении с 0:00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. В регионе развернут миротворческий контингент РФ.