Миротворцы РФ обеспечили возвращение в Карабах почти 32 тыс. беженцев

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Почти 32 тысячи беженцев вернулись в Нагорный Карабах при содействии российских миротворцев, сообщили в Минобороны РФ.

"В Нагорный Карабах с территории Армении возвращаются мирные жители. За сутки в места прежнего проживания вернулись еще 1 244 человека. За время проведения миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение уже 31 917 беженцев", - заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что российские миротворцы помогают гражданам безопасно вернуться домой, им предоставляют гуманитарную помощь. Также восстанавливаются объекты гражданской и инженерной инфраструктуры.

"Российским контингентом миротворческих сил ведется круглосуточный мониторинг обстановки на территории Нагорного Карабаха. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", - сказали в Минобороны.

Там отметили, что военнослужащие российских миротворческих сил продолжают очистку районов Нагорного Карабаха от взрывоопасных предметов - всего очищено уже почти 58 га территории.

При взаимодействии миротворческих сил России и Международного Комитета Красного Креста ведется поиск и передача тел погибших. Организована работа "горячей линии" по сбору сведений об участниках конфликта в Нагорном Карабахе, пропавших без вести. С момента начала работы "горячей линии" на нее поступило более 200 телефонных обращений, сообщили в ведомстве.