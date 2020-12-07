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В Минске гражданка Швейцарии получила 2,5 года колонии за снятую с омоновца балаклаву

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Суд Советского района Минска в понедельник приговорил гражданку Швейцарии Наталью Херше к 2,5 годам колонии общего режима за сорванную с омоновца балаклаву, сообщил незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна".

Правозащитники отметили, что именно такое наказание и просил для подсудимой гособвинитель. Кроме того, Херше должна будет выплатить потерпевшему сотруднику ОМОН Сергею Кончику компенсацию в размере 1000 белорусских рублей (28,9 тыс. рублей).

Женщину судили по ч. 2. ст. 363 Уголовного кодекса (сопротивление сотруднику органов внутренних дел).

Белоруска, которая больше 10 лет живет в Швейцарии, была задержана 19 сентября во время женского марша. Херше сорвала с сотрудника ОМОН балаклаву, и ее обвинили в нанесении травм сотруднику ОМОН и порче обмундирования.

В Белоруссии уже почти четыре месяца продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленных властями результатов выборов, считает их сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Белоруссия Наталья Херше

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