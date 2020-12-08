В Минске назначили два года колонии за надпись у места гибели протестующего

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Суд Фрунзенского района Минска во вторник приговорил 26-летнего мужчину к двум годам колонии усиленного режима за надпись "Не забудем" на тротуарной плитке недалеко от места гибели протестующего в белорусской столице. Ещё одна фигурантка этого дела, 25-летняя Мария Бобович получила 1,5 года ограничения свободы.

"Судья Юлия Близнюк на основании ч. 2 ст. 339 УК назначила два года лишения свободы в колонии усиленного режима Максиму Павлющику и 18 месяцев ограничения свободы без направления в исправительную колонию открытого типа ("домашняя химия") Марии Бабович", - говорится в сообщении незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" во вторник.

После оглашения приговора Бабович была освобождена, она провела под арестом более месяца.

Молодых людей осудили за надпись "Не забудем" на улице Пушкинской в память о погибшем в ночь на 11 августа на акции протеста Александре Тарайковском.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.