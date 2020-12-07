Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:58Заразились
на 07.12В России 2 488 912+28 142В мире 67 073 728+533 694

Грузовой корабль компании SpaceX сблизился с МКС перед стыковкой

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Грузовой космический корабль американской компании SpaceX в понедельник сблизился на орбите с Международной космической станцией (МКС) на расстояние 400 метров, готовясь к стыковке, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Автоматическая пристыковка корабля к модулю Harmony американского сегмента МКС планируется в 13:30 по времени Восточного побережья США (21:30 по московскому времени). Он доставит на станцию около трех тонн продовольствия, оборудования и материалов для проведения до 250 научных экспериментов. В негерметичном отсеке корабль также привезет коммерческий шлюзовой модуль Nanoracks Bishop Airlock, предназначенный, в частности, для запуска частных мини-спутников, а также сброса мусора и отходов с МКС.

Как сообщало NASA, накануне ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела грузовой космический корабль Cargo Dragon на орбиту Земли.

SpaceX МКС

Новости по теме

Новости

Грозовой корабль Cargo Dragon состыковался с МКС

Что произошло за день: понедельник, 7 декабря

Во Франции россиянина Винника осудили на пять лет за отмывание денег

Во Франции россиянина Винника осудили на пять лет за отмывание денег

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Задержанных в Турции российских журналистов НТВ депортируют

Лукашенко потребовал заставить работать всех "болтающихся тунеядцев"

Лукашенко потребовал заставить работать всех "болтающихся тунеядцев"

"Европейский акт Магнитского" вступит в силу во вторник

Авиасалон в Ле Бурже 2021 года отменили из-за пандемии

Авиасалон в Ле Бурже 2021 года отменили из-за пандемии

Задержанных в Турции журналистов НТВ обвинили в шпионаже

Что случилось этой ночью: понедельник, 7 декабря

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');