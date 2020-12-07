Грузовой корабль компании SpaceX сблизился с МКС перед стыковкой

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Грузовой космический корабль американской компании SpaceX в понедельник сблизился на орбите с Международной космической станцией (МКС) на расстояние 400 метров, готовясь к стыковке, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Автоматическая пристыковка корабля к модулю Harmony американского сегмента МКС планируется в 13:30 по времени Восточного побережья США (21:30 по московскому времени). Он доставит на станцию около трех тонн продовольствия, оборудования и материалов для проведения до 250 научных экспериментов. В негерметичном отсеке корабль также привезет коммерческий шлюзовой модуль Nanoracks Bishop Airlock, предназначенный, в частности, для запуска частных мини-спутников, а также сброса мусора и отходов с МКС.

Как сообщало NASA, накануне ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела грузовой космический корабль Cargo Dragon на орбиту Земли.