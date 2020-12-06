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Корабль Cargo Dragon вышел на орбиту

Корабль Cargo Dragon вышел на орбиту
Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье успешно вывела на орбиту Земли грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX, сообщило НАСА.

Около 19:28 по московскому времени произошло отделение второй ступени ракеты-носителя Falcon 9, космический корабль Crew Dragon начал самостоятельный полет. На нем заработали солнечные батареи.

Это уже 21-й полет "грузовика" SpaceX к МКС и первая миссия модифицированного варианта корабля, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата рукой-манипулятором.

Запуск корабля в версии Cargo Dragon 2 прошел в рамках второго контракта между НАСА и компанией SpaceX по снабжению станции.

Через 8 минут 38 секунд после старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась для запусков уже в четвертый раз, совершила управляемую посадку на плавучую платформу-дрон Of Course I Still Love You, которая находилась в Атлантике в 623 км от космодрома.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

Cargo Dragon будет находиться в составе МКС около месяца. При этом впервые к МКС будут одновременно пристыкованы сразу два американских грузовых корабля.

Затем корабль будет сведен с орбиты, и его спускаемая капсула приводнится в Атлантике с материалами экспериментов весом более 2,3 тонн.

С октября 2012 года по март 2020 года компания SpaceX осуществила 20 пусков грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

SpaceX

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