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Трубоукладчик "Академик Черский" отошел от точки достройки "Северного потока 2"

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Российский трубоукладчик "Академик Черский", находившийся почти два дня в точке прерывания одной из двух (наиболее протяжённой) нитки достраиваемого "Северного потока 2", ночью на вторник снова пришел в движение.

Как свидетельствуют данные международной системы позиционирования морских судов, в 23:00 мск судно взяло курс на Северо-Восток.

Теоретически его целью может быть точка окончания другой нитки магистрали для проведения работ или инспекции на ней. Эта точка находится примерно по курсу движения корабля.

Ранее сообщалось, что "Академик Черский" может начать работы по достройке газопровода "Северный поток 2" 5 декабря, именно с этого срока действует разрешение. "По нашим актуальным данным, "Северный поток 2" планирует использовать "Академика Черского", - сообщила "Интерфаксу" представитель германского Федерального ведомства судоходства и гидрографии BSH Мерле Мансфельд.

"Газпром" решил достраивать газопровод "Северный поток 2" собственными силами после того как из-за наложенных США санкций работу остановил подрядчик - швейцарская Allseas (были задействованы суда Pioneering Spirit, Solitaire и Audacia). После этого "Газпром" решил задействовать собственный трубоукладчик - модернизированное в Находке судно "Академик Черский".

Судно в мае завершило переход с российского Дальнего Востока на Балтику, после чего неоднократно переходило между Мурканом и Калининградом. Каждый раз до этих выходных "Академик Черский" проходил зону достройки "Северного потока 2" без остановок.

Субботу и воскресенье трубоукладчик находился постоянно практически в одной и той же точке моря. Признаков того, чтобы судно начинало укладку труб не появлялось.

Северный поток 2

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