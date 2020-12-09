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"Академик Черский" вернулся на рейд Куршской косы около Калининграда

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Российский трубоукладчик "Академик Черский", с которым связаны ожидания по достройке газопровода "Северный поток 2", вернулся с запада Балтики к берегам Калининградской области на рейд Куршской косы. Об этом свидетельствуют данные международной системы позиционирования морских судов.

В этой же зоне находятся вспомогательные суда "Умка", "Финвал" и "Балтийский исследователь".

"Академик Черский" имеет разрешение на начало работ по достройке газопровода "Северный поток 2" с 5 декабря. В этот день он пришел на точку, где прерывается одна из недостроенных ниток магистрали и пробыл там почти два дня. Однако в воскресенье вечером судно отправилось на восток.

Другой трубоукладчик под российским флагом – "Фортуна" – 5 декабря также покинул порт своей стоянки Висмар, но после короткого плавания бросил якорь в 25 км от порта. К нему подошли суда снабжения "Катунь" и "Владислав Стрижов".

"Газпром" решил достраивать газопровод "Северный поток 2" собственными силами, после того как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. После этого "Газпром" решил задействовать собственный трубоукладчик – модернизированное в Находке судно "Академик Черский".

Академик Черский Северный поток 2

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