Китайская COVID-вакцина показала в Индонезии эффективность в 97%

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Вакцина китайской компании Sinovac показала до 97% эффективности на испытаниях в Индонезии, сообщает газета South China Morning Post.

"Наша команда по клиническим исследованиям в течение одного месяца выяснила, что предварительные данные показывают эффективность в 97% случаев", - сказал представитель индонезийской фармацевтической компании Bio Farma Иван Сетиаван.

Индонезия в воскресенье, 7 декабря, получила 1,2 млн доз вакцины против коронавируса Sinovac и планирует получить еще 15 млн доз в январе.

Четыре китайские вакцины сейчас находятся на третьей стадии клинических испытаний. Две из них разрабатывает корпорация Sinopharm, еще одну - компания CanSinoBIO, последнюю - Sinovac.