Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:54Заразились
на 08.12В России 2 515 009+26 097В мире 67 591 203+517 475

Трамп пригрозил заблокировать законопроект об оборонном бюджете

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник обратился к конгрессменам-республиканцам с призывом отдать свой голос против законопроекта об оборонном бюджете на финансовый 2021 год и напомнил, что он как президент может наложить вето на этот документ.

"Я надеюсь, что республиканцы в Палате представителей проголосуют против очень слабого закона о национальной обороне, в отношении которого я применю право вето", - написал он в твиттере.

При этом Трамп напомнил, что этот законопроект в правильной версии должен включать в себя отмену статьи 230 закона о телекоммуникациях 1996 года, которая освобождает интернет-платформы от юридической ответственности за размещение пользовательского контента; также документ должен предусматривать сокращение контингентов США за рубежом и защиту национальных американских памятников.

Однако конгрессмены могут обойти президентское вето: для этого в обеих палатах Конгресса против него должны проголосовать две трети конгрессменов.

Ожидается, что во вторник Палата представителей Конгресса США должна проголосовать по законопроекту об оборонном бюджете на финансовый 2021 год.

В частности, этот законопроект включает положения об ужесточении американских санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Проект предусматривает санкции за содействие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставление страхования и перестрахования, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.

Также проект оборонного бюджета США на 2021 финансовый год предусматривает введение новых санкций против Турции за приобретение ею российских ЗРК С-400. В частности, президенту предписывается в течение 30 дней после подписания закона об оборонных расходах ввести "пять или более санкций" в отношении турецких чиновников, которые принимали участие в процессе приобретения С-400.

Санкции могут быть введены в соответствии с законом о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA). Действующим законом за сделку с Россией запрещены продажи Турции истребителей F-35.

Дональд Трамп США

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В РФПИ заявили о готовности производить вакцину "Спутник V" на Украине

В РФПИ заявили о готовности производить вакцину "Спутник V" на Украине
Пандемия коронавируса

В Швейцарии за отсутствие маски будут штрафовать на 230 евро

По всей Армении начались акции неповиновения против Пашиняна

По всей Армении начались акции неповиновения против Пашиняна

Китай и Непал согласовали высоту Эвереста

Китай и Непал согласовали высоту Эвереста

Лукашенко предложил сделать народное собрание конституционным органом

Что случилось этой ночью: вторник, 8 декабря

Трубоукладчик "Академик Черский" отошел от точки достройки "Северного потока 2"

Трубоукладчик "Академик Черский" отошел от точки достройки "Северного потока 2"

Fox сообщил о приоритетной вакцинации от COVID-19 жителей США

Fox сообщил о приоритетной вакцинации от COVID-19 жителей США

В ВОЗ выступили против принудительной вакцинации от COVID-19

В ВОЗ выступили против принудительной вакцинации от COVID-19

Cargo Dragon доставил на МКС жареную индейку к Рождеству

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');