Конгресс США внес в оборонный бюджет санкции против "Северного потока 2"

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Палата представителей и Сенат американского Конгресса согласовали и внесли в проект оборонного бюджета США на 2021 год поправки, предусматривающие ужесточение санкций против газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток".

В распространенном совместном заявлении говорится, что подготовленный Палатой представителей законопроект о расходах на оборону содержал положение, которое вносит поправки в подраздел закона о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года для уточнения и расширения санкций, связанных со строительством проектов трубопроводов "Северный поток-2 " и "Турецкий поток".

Сенат выступил с аналогичными поправками, отмечается в заявлении.

Проект бюджета предусматривает санкции за содействие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставление страхования и перестрахования, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.