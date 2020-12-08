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Республиканцы заблокировали резолюцию о признании Байдена президентом

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Республиканцы в комитете обеих палат Конгресса США по инаугурации президента проголосовали против резолюции, подтверждающей подготовку комитета к передаче президентских полномочий кандидату от демократов на недавних выборах Джо Байдену, сообщил во вторник портал Axios.

Такое голосование заблокировало резолюцию, а республиканцы отказались публично признать Байдена избранным президентом США.

В частности, против резолюции проголосовали лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл и глава республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти.

Ранее исследование газеты The Washington Post показало, что лишь 27 из 249 республиканцев-конгрессменов признают Байдена победителем на президентских выборах США 2020 года.

Голосование в США состоялось 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальные результаты обработки бюллетеней в Соединенных Штатах будут известны позднее. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ спрогнозировали победу демократа Джо Байдена. Сам Байден также считает себя победителем выборов. Многие мировые лидеры поздравили его с успехом.

Однако президент США Дональд Трамп, пытавшийся переизбраться, с этим не согласен и оспаривает результаты голосования. Адвокаты Трампа стремятся доказать, что выборы прошли с нарушениями, лишившими его победы.

США Джо Байден Дональд Трамп

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