В США взлом компании по кибербезопасности FireEye связали с Россией

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Американская компания FireEye, специализирующаяся на кибербезопасности и защищающая в том числе больше тысячи государственных и правоохранительных органов, подверглась иностранной хакерской атаке. По данным источника Bloomberg, организовавшие взлом хакеры тесно связаны с российским правительством.

В самой FireEye не сказали, какое именно государство может стоять за кибератакой. "Недавно на нас напал очень изощренный злоумышленник, чья дисциплина, операционная безопасность и методы заставляют нас думать, что эту атаку спонсировало государство", - отметил глава компании Кевин Мандиа.

В компании подчеркнули, что хакеры обладали возможностями мирового класса, которые адаптировали специально под взлом сетей FireEye и использовали новую комбинацию различных техник, которая не была известна компании и ее партнерам.

FireEye установила, что целью взломщиков были инструменты Red Team, которые имитируют поведение киберугроз и которые компания использует для того, чтобы проверять безопасность своих клиентов. Пока FireEye не нашла подтверждений того, что украденные инструменты где-либо использовались. Как отметил глава компании, хакеров интересовала информация, связанная с определенными госзаказчиками, но похоже, что данные клиентов они не крали.