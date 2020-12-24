Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:58Заразились
на 24.12В России 2 963 688+29 935В мире 78 704 434+693 002

Кибератаки в США затронули органы власти отдельных штатов

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Кибератакам в США подверглись не только федеральные ведомства, но и органы власти на уровне штатов и на местном уровне, сообщает Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA).

"CISA отслеживает значительные киберинциденты, затрагивающие корпоративные сети в федеральных, государственных и местных органах власти, а также предприятия критически важной инфраструктуры и другие организации частного сектора", - говорится в сообщении агентства.

По информации ведомства, хакеры несут ответственность за взлом программного обеспечения SolarWinds Orion и механизма проверки подлинности пользователей.

В миреКремль отверг обвинения в адрес РФ в хакерских атаках на Минфин СШАЧитать подробнее

"У этой силы есть ресурсы, терпение и опыт, чтобы получить доступ и контроль над очень конфиденциальной информацией", - добавили в ведомстве.

В декабре американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США, министерству внутренней безопасности, Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) Минторга США, а также сети Пентагона, Минэнерго и Администрации по национальной ядерной безопасности (NNSA). Ряд американских официальных лиц заявил, что за кибератаками, вероятно, стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, якобы связанная с российской разведкой.

Позднее стало известно, что кибератака была нацелена на IT-компанию SolarWinds из Остина (штат Техас). Хакеры использовали для своих целей обновления, выпущенные компанией в период с марта по июнь этого года для ее программного обеспечения Orion.

Избранный президент США Джо Байден во вторник пообещал не оставлять без ответа эту серию кибератак. При этом он выразил недовольство в связи с тем, что действующий президент США Дональд Трамп так и не определил, кто стоял за кибератаками и не воспрепятствовал их проведению.

Байден подчеркнул, что когда США окончательно определят, кто несет ответственность за эти кибератаки, у Вашингтона будет много вариантов действий. Однако Байден не стал уточнять, что именно может предпринять Вашингтон.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что недавняя кибератака на американские федеральные ведомства не такая страшная, как о ней сообщали СМИ. Кроме того, Трамп не исключил, что атаку могла провести совсем не Россия.

США

Новости по теме

Новости
Brexit

Лондон и Брюссель официально объявили о соглашении по Brexit

Лондон и Брюссель официально объявили о соглашении по Brexit
Brexit

Bloomberg сообщил о согласовании Лондоном и ЕС документа по Brexit

Bloomberg сообщил о согласовании Лондоном и ЕС документа по Brexit

Санта Клаус с подарками посетил Россию

Санта Клаус с подарками посетил Россию
Итоги года: 2020

Технологии и онлайн - последняя любовь на Земле

Технологии и онлайн - последняя любовь на Земле

В США набор из рождественской песни подешевел вдвое из-за ограничений

В США набор из рождественской песни подешевел вдвое из-за ограничений

Майя Санду вступила в должность президента Молдавии

Состояние здоровья экс-президента Киргизии Атамбаева ухудшилось в СИЗО

Что случилось этой ночью: четверг, 24 декабря

Переговоры ЕС - Великобритания продлятся всю ночь

Американский госдеп обвинил ФСБ в отравлении Навального "Новичком"

Американский госдеп обвинил ФСБ в отравлении Навального "Новичком"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');