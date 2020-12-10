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Обвиняемым в шпионаже в Дании назвали ученого-химика Никифорова

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Обвиняемым в шпионаже в Дании гражданином России, о котором накануне сообщала прокуратура страны, может быть ученый-химик Алексей Никифоров.

"Да, верно, это ученый Алексей Никифоров", - сказал "Интерфаксу" знакомый ученого Юрий Тюрин, отвечая на вопрос, Никифоров ли имелся в виду в сообщении датской прокуратуры.

В свою очередь член Общественной палаты РФ Мария Бутина подтвердила агентству, что в Дании обвиняется в шпионаже гражданин России по фамилии Никифоров.

"Да, его обвиняют в шпионаже. Ко мне поступило обращение в Общественную палату, я попросила своих помощников разобраться, в чем суть дела, посмотрела материалы, на сегодняшний момент мы изучаем дело", - сказала Бутина.

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При этом она не стала утверждать, что речь в распространенном накануне сообщении прокуратуры идет о Никифорове. "Я не могу сказать, он или не он. Я бы не спекулировала - он или это не он", - сказала собеседница "Интерфакса".

Агентство обратилось в прокуратуру Дании с запросом, в котором был задан вопрос, расследуется ли в королевстве уголовное дело в отношении гражданина России Никифорова, и если да, то по каким статьям.

"У нас нет других комментариев, кроме этого пресс-релиза. Человек (упомянутый в пресс-релизе - ИФ) находится под стражей с июля 2020 года", - сказали в прокуратуре, добавив ссылку на сделанное в среду сообщение о предъявлении обвинения в шпионаже неназванному гражданину России.

Из открытых источников известно, что Никифорову 35 лет, он специалист по химии редких и рассеянных элементов, работал в одном из датских университетов, жил в Копенгагене и Ольборге, где, по данным датских СМИ, будет проходить процесс по делу россиянина, обвиняемого в шпионаже.

Дания Россия Алексей Никифоров

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