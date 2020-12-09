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По итогам войны у Нагорного Карабаха осталось шесть ГЭС из 36

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - По итогам войны в Нагорном Карабахе 30 из 36 действующих гидроэлектростанций (ГЭС) перешли под контроль Азербайджана, заявил начальник отдела энергетики министерства экономики и производственных инфраструктур непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Левон Габриелян.

"До войны в Арцахе (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ) действовало 36 ГЭС. В результате потери территорий осталось шесть действующих ГЭС, одна из которых - Сарсангская ГЭС мощностью 50 МВт. Потенциал остальных пяти составляет 25 МВт, но из-за низкого уровня воды в реках сейчас общая вырабатываемая мощность составляет 5,5 МВт", - сказал Габриелян армянскому изданию Armtimes.com.

По его словам, до войны действующие ГЭС удовлетворяли всю потребность в электроэнергии, часть экспортировалась в Армению.

"Сейчас для внутреннего потребления возник недостаток электроэнергии. В завершающей стадии находятся работы по восстановлению ЛЭП из Армении, после чего нагрузка на ГЭС снизится, и возможно будет покрыть всю потребность в электроэнергии", - отметил Габриелян.

Азербайджан Армения Нагорный Карабах

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