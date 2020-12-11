В Азербайджане с 12 декабря отменят военное положение

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Режим военного положения в Азербайджане отменяется с 00:00 местного времени (23:00 мск) 12 декабря. Соответствующий указ подписал президент страны Ильхам Алиев.

Военное положение в Азербайджане действует с 28 сентября в связи с началом боевых действий в Нагорном Карабахе.

9 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня с 00:00 10 ноября и вводе в регион миротворцев.