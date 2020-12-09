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Royal Caribbean приостановила "рейс в никуда" из-за вспышки COVID-19

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Круизное судно компании Royal Caribbean International вернулось в порт Сингапура из "рейса в никуда" после того, как анализ 83-летнего пассажира дал положительный результат на коронавирус, пишет газета The Wall Street Journal.

Сингапурское управление по туризму сообщило, что все пассажиры, которые контактировали с больным, были изолированы, их анализы показывают отрицательный результат. Остальным пассажирам было сказано оставаться в своих номерах до получения дальнейших распоряжений.

Компания Royal Caribbean International - один из двух операторов, которым недавно было разрешено возобновить рейсы из портов Сингапура в соответствии с протоколами безопасности, разработанными в сотрудничестве с органами власти страны в сфере туризма. Судно компании Quantum of the Seas было вынуждено прервать рейс после того, как пассажир пожаловался на плохое самочувствие, а затем получил положительный результат анализа на коронавирус.

Всем пассажирам будет разрешено сойти с судна после того, как власти отследят всех тех, кто контактировал с заболевшим. Все пассажиры также будут вынуждены сдать повторный анализ перед тем, как покинуть терминал. "То, что мы смогли быстро выявить этот единичный случай и принять немедленные меры, - знак того, что система работает надлежащим образом", - сообщила компания.

Вопрос о том, как вирус попал на корабль, остается открытым. Все пассажиры и члены экипажа должны были пройти обязательное тестирование, и неизвестно, где и когда заболевший пассажир заразился коронавирусом. Власти Сингапура с опаской разрешили возобновить круизные рейсы отчасти потому, что в последние месяцы уровень заражения вирусом был низким.

Круизные компании сильно пострадали от пандемии. По данным Международной ассоциации круизных линий, в 2018 году эта индустрия оценивалась примерно в $150 млрд. Ее развитие прекратилось после того, как на нескольких лайнерах были зафиксированы вспышки коронавирусной инфекции. В феврале около 3,7 тыс. пассажиров были помещены под карантин на круизном судне Diamond Princess, пришвартовавшемся в Японии, после того, как заболели пассажиры и члены экипажа. Более 700 человек получили положительный результат анализа на коронавирус, шесть человек скончались.

В конце ноября норвежский оператор SeaDream сообщил, что приостановит рейсы до конца года после того, как семь пассажиров и два члена экипажа получили положительный результат анализа во время круиза из Барбадоса.

Некоторые страны, включая Сингапур и Японию, возобновили ограниченное количество рейсов в соответствии с новыми правилами. Органы власти Сингапура в сфере туризма требуют, чтобы компании совершали рейсы только кругосветного плавания без заходов в порт, лайнеры были заполнены на более чем на 50% и перевозили только жителей страны.

Компании-операторы круизов пытаются вернуть доверие пассажиров за счет "круизов в никуда", не предполагающих остановок в порту. Операторы улучшили качество воздушных фильтров, сократили число пассажиров, стали требовать результаты анализов на коронавирус при посадке и усилили меры социального дистанцирования.

Royal Caribbean

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