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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:59

Royal Caribbean получила квартальную прибыль впервые с начала пандемии

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В третьем квартале 2022 года американский оператор круизов Royal Caribbean Cruises получил чистую прибыль впервые с начала пандемии коронавируса, однако дал слабый прогноз, из-за чего акции компании подешевели.

Пандемия коронавируса

Чистая прибыль компании в июле-сентябре составила $33 млн, или 13 центов на акцию, по сравнению с убытком в размере $1,42 млрд, или $5,59 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 26 центов на акцию, превысив 20 центов на акцию, ожидавшихся опрошенными FactSet аналитиками.

Выручка подскочила до $2,99 млрд с $457 млн, совпав с прогнозом.

В четвертом квартале компания рассчитывает получить скорректированный убыток в размере $1,30-1,50 на акцию и выручку в районе $2,6 млрд. Оба показателя оказались хуже консенсус-прогноза, предусматривающего убыток в размере 71 цента на акцию и выручку в $2,7 млрд.

Котировки акций Royal Caribbean падают на 7,5% в ходе предварительных торгов в четверг. За последние три месяца рыночная стоимость круизного оператора подскочила на 28%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял 9,5% за этот период.

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Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраля
Royal Caribbean США
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