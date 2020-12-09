Трубоукладчик "Фортуна" бросил якорь на рейде германского Ростока

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Трубоукладочное судно "Фортуна" встало на якорь на рейде германского порта Росток, который находится примерно в 50 км от места его предыдущей длительной стоянки - порта Висмар, свидетельствуют данные международной системы позиционирования морских судов.

Основное строительное судно сопровождают суда снабжения "Катунь" и "Владислав Стрижов".

Ранее сообщалось, что трубоукладчик с якорным позиционированием (каким является "Фортуна") планируется задействовать на достройке трехкилометрового участка газопровода "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне ФРГ. Федеральное ведомство судоходства и гидрографии BSH сообщило, что работы на участке будет вести именно "Фортуна".

Другой российский трубоукладчик (более современный) с системой динамического позиционирования "Академик Черский" в начале этой недели неожиданно покинул зону достройки "Северного потока 2" и ушел к берегам Калининграда.

"Газпром" решил достраивать газопровод "Северный поток 2" собственными силами, после того как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. На настоящий момент из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%).