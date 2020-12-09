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Великобритания и Канада заключили соглашение о торговле после Brexit

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Великобритания и Канада в среду подписали торговое соглашение, сохраняющее нынешние условия торговли на после завершения выхода Великобритании из ЕС.

"Заместитель Верховного комиссара по делам Канады Дэвид Рид и заместитель министра по международной торговле Канады Джон Хэннафорд сегодня, в среду, 9 декабря, подписали в Оттаве соглашение о непрерывности торговли", - говорится в пресс-релизе, распространенном британским Министерством по вопросам международной торговли.

"Оно (соглашение - ИФ) сохраняет объем торговли на уровне 20 млрд фунтов стерлингов с другом и союзником, который разделяет нашу приверженность свободному предпринимательству, демократии и свободной торговле", - заявила министр внешней торговли Великобритании Лиз Трасс.

По ее словам, данное соглашение "открывает возможность для более передового соглашения", которое будет охватывать такие современные сферы, как "цифровые технологии, расширение экономических прав женщин и проблемы окружающей среды".

Отмечается, что подписанное соглашение вступит в силу 1 января 2021 года. На время переходного периода перед окончательным выходом Великобритании из ЕС торговые отношения между странами продолжат реализовываться в соответствии с соглашением о свободной торговле между ЕС и Канадой.

Сохранение условий торговли на нынешних условиях стороны согласовали в прошлом месяце.

Лондон и Оттава в 2021 году намерены провести переговоры по "новому, индивидуальному соглашению о торговле между Великобританией и Канадой".

Великобритания Канада Brexit

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