Великобритания и Канада сохранят торговые отношения после Brexit

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Британское правительство объявило в субботу, что согласовало с Канадой сохранение условий торговли на нынешних условиях после завершения Brexit.

"Великобритания и Канада согласились сохранить их существующие торговые отношения, на которые приходится 20 млрд фунтов стерлингов. Стороны согласились начать переговоры, самое раннее - в следующем году, по более амбициозной торговой сделке", - говорится в сообщении министерства внешней торговли Великобритании.

Это означает, что с 1 января 2021 года, несмотря на завершение Brexit, Великобритания сохранит те же условия торговли с Канадой, которые были у нее в качестве члена Евросоюза.

Британский премьер Борис Джонсон назвал в твиттере эту договоренность фантастической и выразил надежду на активизацию торговли между обеими странами.

Great to speak with @JustinTrudeau, @mary_ng and @trussliz today to secure a fantastic trade agreement for Britain.



British businesses export everything from electric cars to sparkling wine to Canada, and today"s deal will ensure that trade goes from strength to strength. 🇬🇧🇨🇦 pic.twitter.com/3Ulmva0GLi — Boris Johnson (@BorisJohnson) November 21, 2020

В минувший четверг главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье сообщил о приостановке переговоров между Лондоном и Брюсселем по вопросам торговли из-за выявленного случая заражения коронавирусом члена европейской делегации.

Великобритания ведет сложные переговоры с Евросоюзом об отношениях сторон после Brexit. При этом считается, что именно сейчас переговорный процесс достиг особенно важного этапа.

В конце этого года завершается переходный период перед окончательным выходом Великобритании из ЕС. Предполагалось, что за это время стороны договорятся о принципах дальнейших отношений в самых разных сферах.