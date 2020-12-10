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Лондон наметил на воскресенье "финальную точку" переговоров по Brexit

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что воскресенье, 13 декабря, будет "финальной точкой" переговоров Лондона с ЕС об отношениях после Brexit, сообщает телеканал Sky News.

"Я думаю, мы рассматриваем это как точку, когда нам нужно увидеть какую-то завершенность... Конечно, это зависит от того, будет ли ЕС действовать", - сказал Рааб.

Он отметил, что, если Евросоюз предпримет "значительные действия", все может измениться. Он предупредил, что Британия не уступит в том, что касается прав на рыболовство и равноправной конкуренции.

Ранее британский премьер Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились до ближайшего воскресенья определить, есть ли шансы заключить соглашение об отношениях сторон после Brexit. За ужином в среду, 9 декабря, они три часа обсуждали ключевые разногласия сторон, включая равноправную конкуренцию и права на рыболовство.

В конце 2020 года завершается переходный период перед окончательным выходом Великобритании из ЕС. Предполагалось, что за это время стороны договорятся о принципах дальнейших отношений в самых разных сферах.

Доминик Рааб Великобритания ЕС Brexit

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