ЕС и Великобритания так и не смогли договориться насчет рыболовства

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Евросоюз и Великобритания все еще далеки от решения всех спорных вопросов по поводу отношений после Brexit, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы пока так и не нашли решение, необходимое, чтобы преодолеть наши разногласия", - сказала она на пресс-конференции в пятницу. По ее словам, стороны пока не урегулировали спорные вопросы по рыболовству и обеспечению справедливых условий для конкуренции на рынке между компаниями из ЕС и Великобритании.

Стороны продолжают переговоры об отношениях после выхода Великобритании из ЕС, и пока переговоры идут с трудом. Планируется, что до воскресенья Лондон и Брюссель должны определить, есть ли вообще шансы на достижение договоренности.

Речь идет о согласовании правил, на которых Великобритания и ЕС будут взаимодействовать с 2021 года, когда Лондон завершит процесс выхода из Евросоюза.