Конгрессмены США призвали администрацию Трампа сообщить о результатах расследования по Навальному

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Председатель комитета Палаты представителей Элиот Энгель и высокопоставленный член комитета Майкл Маккол призвали администрацию президента США Дональда Трампа предоставить Конгрессу результаты своего расследования ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

"8 сентября мы написали вам, чтобы выразить нашу глубокую озабоченность в связи с отравлением 20 августа 2020 года ведущего российского политического активиста Алексея Навального химическим нервно-паралитическим веществом "Новичок". В этом письме мы официально просили исполнительную власть расследовать, применяла ли Россия химическое оружие в нарушение международного права или применяла ли смертоносное химическое оружие против своих собственных граждан", - напомнили законодатели.

Они отметили, что 60-дневный срок, необходимый для подобных проверок, уже истек.

"Поэтому мы настоятельно призываем вас немедленно поделиться с Конгрессом результатами расследования, инициированного нашим первоначальным письмом", - заявили Энгель и Маккол.

"Если российское правительство в очередной раз намерено применить химическое оружие против одного из своих граждан, то оно должно быть привлечено к полной ответственности, в том числе путем введения дополнительных санкций", - добавили конгрессмены.

Они призвали администрацию США принять санкции, аналогичные введенным ЕС и Великобританией, если расследование установит вину России в случившемся с Навальным.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. С 22 августа по решению семьи Навальный лечился в клинике Charite в Берлине. В настоящее время он проходит реабилитацию в Германии.

Германские специалисты 24 августа сообщили, что состояние оппозиционера было вызвано интоксикацией "субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы". Канцлер Германии Ангела Меркель 2 сентября заявила, что речь идет о нервно-паралитическом боевом веществе из группы "Новичок".

6 октября ОЗХО объявила, что Навальный был отравлен разновидностью нервнопаралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия. Германия предложила ОЗХО передать эти выводы всем странам-участницам Конвенции о запрещении химоружия, сообщили в международной организации.

В России в связи со случившимся с Навальным ведется доследственная проверка, уголовное дело пока не возбуждалось, поскольку правоохранительные органы РФ не видят для этого оснований. Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с Навальным и выражают готовность к открытому и опирающемуся на факты диалогу по этой ситуации.