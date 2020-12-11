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Байден и Харрис стали "Человеком года - 2020" по версии журнала Time

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Журнал Time назвал "Человеком года - 2020" Джо Байдена, объявившего о своей победе на выборах президента США, и Камалу Харрис, которая должна стать его вице-президентом.

"Выбор "Человека года" редко бывает легким, а в этом году был намного сложнее, чем в большинстве предыдущих. (...) Можно с уверенностью сказать, что историки будут смотреть на 2020 год как на решающий поворотный момент на многих фронтах. Джо Байден и Камала Харрис - это две персоны, чей выбор отразил основные события этого года и чьи судьбы будут определять роль нации в мире и будущее американского эксперимента", - говорится в статье главного редактора журнала Эдварда Фельсенталя.

В этом году в списке претендентов на звание было всего четыре кандидата - Джо Байден, президент США Дональд Трамп, главный инфекционист Соединенных Штатов Энтони Фаучи вместе с медицинскими работниками, борющимися с COVID-19, и "Движение за расовую справедливость", организованное после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

В прошлом году "Человеком года " стала эко-активистка Грета Тунберг.

Джо Байден Камала Харрис США

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