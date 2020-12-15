Выборщики подтвердили победу Байдена на выборах президента. Обобщение

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Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден одержал победу на состоявшихся 3 ноября выборах главы государства, свидетельствуют итоги голосования коллегии выборщиков.

Выборщики единогласно отдали победу Байдену

Окончательные результаты голосования коллегии - 306 голосов за Байдена, 232 - за Трампа. В соответствии с Конституцией США, результаты голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены Конгрессом. Ожидается, что 6 января 2021 года состоится совместное заседание Сената и Палаты представителей, на котором будет произведен подсчет голосов выборщиков.

Процедура голосования коллегии традиционно является не более чем формальностью, однако в этом году к ней приковано особое внимание из-за того, что действующий президент Дональд Трамп отказывается признавать поражение и заявляет о широкомасштабных фальсификациях на выборах.

Белый дом намерен продолжать борьбу за Овальный кабинет

В Белом доме в понедельник предупредили, что и после голосования выборщиков продолжат оспаривать итоги президентских выборов.

Личный юрист действующего американского президента Руди Джулиани ранее заявил, что адвокаты Трампа продолжат подавать иски о признании результатов выборов главы государства недействительными даже после того, как один из таких исков отклонил Верховный суд США.

Так, ранее представители 17 американских штатов поддержали поданный Техасом иск, нацеленный на отсрочку назначения выборщиков, которые в конечном итоге в понедельник определили следующего президента страны.

Цель иска, который поддержали Трамп и большинство республиканцев, - перенести на более поздний срок назначение выборщиков от штатов Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин. В иске утверждалось, что эти штаты нарушили Конституцию при изменении правил проведения президентских выборов. Кроме того, в иске говорилось, что новые правила, принятые этими четырьмя штатами, де-факто сделали возможными масштабные нарушения на голосовании.

Республиканцы в понедельник организовали альтернативное голосование выборщиков в штатах, где, по их мнению, Байден на президентских выборах победил лишь благодаря масштабным нарушениям, сообщил старший советник Белого дома Стивен Миллер.

"Прямо сейчас альтернативные группы выборщиков будут голосовать в "спорных" штатах. И мы направим результаты этих голосований в Конгресс. Благодаря этому мы сохраним возможность через суды доказывать свою правоту. И если мы в суде выиграем дело, то сможем сертифицировать результаты альтернативного голосования наших выборщиков", - пояснил он в эфире Fox News.

Миллер подчеркнул, что то, кто станет президентом США, станет окончательно известно только 20 января - в день инаугурации. "В Конституции упоминается только одна дата: это 20 января. Так что у нас более чем достаточно времени, чтобы пересмотреть ошибочные результаты этих проведенных с нарушениями выборов. И тогда Дональд Трамп будет провозглашен победителем голосования", - сказал он.

Американские СМИ отмечают, что, судя по всему, республиканцы в ближайшее время не намерены признавать поражение Трампа на выборах и продолжат оспаривать результаты голосования в январе 2021 года.

Раскол в рядах республиканцев

В то же время, значительная часть влиятельных республиканцев в Конгрессе признала поражение Трампа и победу Байдена.

Сенатор-республиканец Джон Тун заявил, что законодатели имеют право оспаривать голоса избирателей, но он также добавил, что пришло "время двигаться дальше", и как только Байден "пересечет порог в 270 голосов" в коллегии выборщиков, он будет избран президентом.

Среди других сенаторов-республиканцев, публично признавших Байдена избранным президентом в понедельник, стали убежденный сторонник Трампа Линдси Грэм, Роб Портман, Рой Блант и Шелли Мур Капито.

Ветеран Республиканской партии сенатор Джон Корнин сказал: "Приходит время, когда вы должны осознать, что, несмотря на все ваши усилия, вы потерпели неудачу, такова природа этих выборов. У вас должен быть победитель. У вас должен быть проигравший", - сказал он журналистам.

Тем не менее, как отмечают наблюдатели, любая попытка убедить 6 января Конгресс не утверждать результаты голосования коллегии выборщиков обречена на провал. Демократы контролируют Палату представителей, в то время как достаточное число республиканцев в Сенате признали победу Байдена.

Байден критикует Трампа и хочет объединить страну

Сам Байден после объявления результатов голосования коллегии выборщиков осудил Трампа за непризнание итогов выборов. "Уважение воли народа лежит в основе нашей демократии, даже когда нам трудно принять эти результаты", - заявил Байден, выступая с обращением после голосования коллегии выборщиков.

Газета The Washington Post, комментируя выступление Байдена, написала, что "Байден попытался объединить поляризованную и запуганную страну прямыми призывами к более чем 74 миллионам американцев, проголосовавших за Трампа".

"В этой битве за душу Америки демократия победила, - сказал Байден - Мы, народ, проголосовали. Вера в наши институты сохранилась. Целостность наших выборов остается неизменной. А теперь пришло время перевернуть страницу, как мы делали на протяжении всей нашей истории, объединять, заживлять".

Система выборов в США

Президентские выборы в США проходят по двухступенчатой системе: после всенародного голосования происходит голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия, которые отдают свои голоса в соответствии с тем, как проголосовал их штат. Число выборщиков от каждого штата равно числу его представителей в Конгрессе.

Завершающим этапом выборов должна стать инаугурация президента, который 20 января приносит присягу и вступает в должность.

Россия пока не поздравила с победой

Значительная часть мировых лидеров уже поздравила Байдена с избранием. Президент России Владимир Путин пока воздерживается от этого шага.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник отметил, что президент США определяется законами этой страны, и это не вопрос признания Москвы.

"Относительно процессов, которые в США сейчас продолжаются в контексте состоявшихся выборов: еще раз подчеркну, что не Москва признает того или иного кандидата президентом США. Президент США признается в соответствии с законами этой страны, из этого мы и будем исходить", - сказал она на пресс-конференции.