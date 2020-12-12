Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:42Заразились
на 11.12В России 2 597 711+28 585В мире 69 592 554+697 958

Верховный суд США отклонил иск Техаса о недействительности результатов выборов в нескольких штатах

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд США в пятницу отклонил иск, поданный техасским прокурором Кеном Пакстоном о признании недействительными итогов президентских выборов в ряде шатов, сообщило агентство Associated Press (AP).

Ранее группа из 17 американских штатов проинформировала Верховный суд США, что поддерживает поданный Техасом иск, нацеленный на отсрочку назначения выборщиков, которым в соответствии с планами предстоит в понедельник определить следующего президента страны.

Как сообщалось, цель иска, который поддержали президент Дональд Трамп и большинство республиканцев, - перенести на более поздний срок назначение выборщиков от штатов Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин. В иске утверждается, что эти штаты нарушили конституцию при изменении правил проведения президентских выборов. Кроме того, в иске говорится, что новые правила, принятые этими четырьмя штатами, де-факто сделали возможными масштабные нарушения на голосовании.

Действующий президент США Дональд Трамп и его союзники стремятся через суды пересмотреть итоги ноябрьских президентских выборов.

США Техас

Новости

Французский прокурор потребовал для российского футбольного фаната до 15 лет тюрьмы

Сенат США принял законопроект об оборонном бюджете на 2021 год

Что произошло за день: пятница, 11 декабря

Власти Индонезии не исключили открытия Бали для туристов к 25 декабря

Укладку "Северного потока 2" возобновили

Укладку "Северного потока 2" возобновили

В Ереване снова начались стычки между силовиками и протестующими

В Ереване снова начались стычки между силовиками и протестующими
Пандемия коронавируса

AstraZeneca испытает комбинацию своей вакцины со "Спутником V"

AstraZeneca испытает комбинацию своей вакцины со "Спутником V"
Пандемия коронавируса

В Германии зафиксировали новый антирекорд по суточному COVID-приросту

Что случилось этой ночью: пятница, 11 декабря

Австралия остановила производство собственной вакцины от COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');